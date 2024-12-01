بعد ترشيح فيلم "رحلة 404" لجائزة الأوسكار.. ليلى علوي توجه رسالة لـ منى زكي

كتب - معتز عباس:

وجهت النجمة ليلى علوي تهنئة إلى الفنانة منى زكي بعد ترشيح فيلم"رحلة 404" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

ونشرت ليلى صورة لـ منى زكي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مبروك للفنانة منى زكي على ترشيح فيلمها "رحلة 404" لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، هو تتويج لمسيرة حافلة بالإبداع والتميز، أتمنى كل التوفيق والنجاح في مسيرتها الفنية، وأن تحصد هذه الجائزة التي تستحقها بجدارة".

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جدير بالذكر أن فيلم "رحلة 404" تم ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية، وشارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

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