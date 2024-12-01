إلهام شاهين تحتفل بتكريم ابنة شقيقتها في ملتقى الإبداع بهذه الطريقة (فيديو)

كتب- معتز عباس:

أعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها بتكريم ابنة شقيقتها الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، في ملتقى التميز والإبداع العربي.

ونشرت إلهام شاهين، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لولو حبيبتى وصاحبتى وبنتى ربنا يسعدك ويفرح قلبي بيكي دايما يا ست البنات يا أحلى قلب في الدنيا، وكل الشكر على هذا الفيديو الجميل والمؤثر جدا فيا".

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كما احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها الفنان أمير شاهين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: " "سنة حلوة عليك يا حبيبي .. عقبال 100 سنة سعادة ونجاح وراحة بال وصحة".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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