وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي

كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المخرج العراقي قيس الزبيدي، عن عمر يناهز ٨٥ عاما

وأعلن المخرج السوري مهند كركوتلي خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك

وكتب كركوتلي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله وحده الصديق والأخ الكبير المخرج قيس الزبيدي يرحمه الله"

المخرج الراحل قيس الزبيدي قدم خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال الهامة، وعمل كمونتير ومخرج وكاتب سيناريو

ومن أبرز أعماله في السينما: (اليازرلي، رجال تحت الشمس، الليل، مقلب من المكسيك، وجه آخر للحب) وغيرها من الأعمال