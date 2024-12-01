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غادة إبراهيم: ممكن أعمل دور مساكنة لكن أنا أرفضها في حياتي الشخصية

07:41 م الأحد 01 ديسمبر 2024

غادة إبراهيم

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كتبت- منال الجيوشي

أكدت الفنانة غادة إبراهيم خلال حوارها في برنامج "قعدة صفا"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية صفاء جلال على قناة Ten، أنها منفتحة على تقديم أدوار فنية تعكس قضايا اجتماعية شائكة مثل “المساكنة”، لكنها لا تؤيد هذا الأمر في حياتها الشخصية.

وقالت غادة: "أنا ممكن أعمل دور مساكنة في عمل فني إذا كان بيعالج القضية بشكل درامي هادف، لكن في حياتي الشخصية مستحيل أقبلها”.

وأضافت غادة إبراهيم: "لو كنت متزوجة راجل، هغير طريقة لبسي بما يرضيه"

برنامج "في قعدة صفا" يعرض يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 3 عصرًا على شاشة قناة “Ten”، وهو من إنتاج شركة In Media.

غادة إبراهيم المساكنة صفاء جلال
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