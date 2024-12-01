"مرتاحة أكتر".. أول تعليق من ملك زاهر بعد خسارتها للوزن

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أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور: "كل ما تكبر تحلو أكتر"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر حقيقة خسارتها للوزن الفترة الحالية، بعد ظهورها بجسد رشيق من مشاركتها في ملتقى التميز و الإبداع العربي.

وقالت ملك، في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "الحمد لله والله بحاول، أنا مبسوطة كدة أكتر ومرتاحة نفسيا وجسديا كدة أكتر".

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يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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