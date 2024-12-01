هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها بإطلالة "جريئة".. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء الاستمتاع بوقتها.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة "جريئة".

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أسلوب أنيق وفريد"، "عمرك ما تفشل تبهرنا"، "أنتِ جميلة جدًا"، "المفضلة إلى الأبد"، "متألقة كالعادة".

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

من جانبها، أعادت الفنانة هنا الزاهد نشر منشوره عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا معالي المستشار على دعمك الكبير، فرحتني جدًا وابتدي اليوم بطاقة كبيرة، شكرًا، شكرً للسعودية على كل الدعم".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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