فجر السعيد تهاجم نوال الكويتية بعد سحب جنسيتها

كتبت- منال الجيوشي

علقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، على سحب الجنسية من الفنانة نوال الكويتية

وكتبت فجر عبر حسابها الرسمي بموقع أكس: "لوسمحتي شيلي ⁧‫الكويتية‬⁩ وحطي اسم أبوج ظاهر أو بلد المنشأ اللي جيتي منها، هذا يعتبر حالياً بحكم القانون تزوير"

وتابعت: "شكرا والحجي للفنانة شمس‬⁩ بعد شيلي لقب الكويتية لأن هذا تزوير لا يقبل فيه القانون، مو كل وحده ماتبي بلد المنشأ قالت أنا كويتية"

وكانت دولة الكويت قد أعلنت سحب جنسيتها من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، في مرسوم رسمي نُشر يوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حسبما جاء في صحيفة القبس الكويتية.