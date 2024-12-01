نور محمود يعلن مشاركته في "صفحة بيضا" مع حنان مطاوع

كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان نور محمود عن مشاركته في مسلسل "صفحة بيضا" من بطولة حنان مطاوع.

ونشر نور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك فيديو يعلن فيه عن مشاركته في المسلسل، وكتب: "في حد وش الخير عليا مهنيا وإنسانيا، في شغلي تحديدا بعد أمل حياتي وكابول ووعود سخية، فأنا ربنا كتب لي أرجع تاني لوش الخير حنان مطاوع.. ادعوا لنا".

وتدور أحداث مسلسل "صفحة بيضا" في إطار درامي اجتماعي مشوق حول دكتورة جامعية تتهم ظلما في قضية قتل وتتوالى معها المواقف والأزمات، وتواصل حنان تصوير باقي مشاهدها من المسلسل تمهيداً لعرضه بعد السباق الرمضاني المقبل.

ويشارك بجانب حنان مطاوع، أحمد الرافعي، مها نصار، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، نور محمود.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نور محمود كان مشاركته في مسلسل "تيتا زوزو" من بطولة إسعاد يونس والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله.