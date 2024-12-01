تركي آل الشيخ: "ولاد رزق" يتربع على القمة ويحقق أعلى إيرادات في "سينمات" السعودية

كتبت- منى الموجي:

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" تربع على قمة قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في "السينمات" السعودية.

ونشر تركي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صورة تضم أسماء الأفلام والأرقام التي حققتها وعدد أسابيع عرضها، وعلق "ولاد رزق الأعلى إيراد في سينمات السعودية، ويكسر رقمين ورا بعض ليتربع في القمة، مبروك لصناع الفيلم وأتمنى أن ينعكس ذلك على التنافس الفترة القادمة لمصلحة الإنتاج العربي.. انتظروا خلال شهرين الإعلان عن الدفعة الثانية من أفلام صندوق بيج تايم".

وبحسب الصورة التي نشرها تركي، تضم القائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في دور العرض السينمائي بالسعودية، وهي: ولاد رزق 3 في المركز الأول ويليه فيلم بحبك للمطرب تامر حسني، ثم الفيلم السعودي سطار بطولة الفنان إبراهيم حجاج، وتواجد في القائمة للمرة الثانية فيلم ولاد رزق 3، ثم فيلم وقفة رجالة بطولة النجوم: ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد، وفيلم عمهم للفنان محمد إمام، وفيلم من أجل زيكو بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز والفنانة منة شلبي.

كما ضمت القائمة أفلام: شباب البومب، جوازة توكسيك، فيلم مندوب الليل، مستر إكس، شوجر دادي، مش أنا، واحد تاني، فاصل من اللحظات اللذيذة، بعد الشر، إكس مراتي، بيت الروبي، ماما حامل، أبو نسب، الإنس والنمس.

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل ترويجه لأبرز الفعاليات المشاركة في موسم الرياض، وبينها المسرحيات التي يقوم ببطولتها نجوم الفن، بينها: شمس وقمر، حاوريني يا كيكي، الورثة.