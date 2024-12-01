منى زكي: حلمي تحقق بعرض "رحلة 404" في هوليوود.. وهاني خليفة: الاحتفاء بالفيلم فاق توقعاتي

كتبت- منى الموجي:

عبرت النجمة منى زكي عن سعادتها بالاحتفاء الجماهيري الذي حصدته على مدار الأيام الماضية، عقب عرض فيلمها "رحلة 404" ضمن عروض موسم الجوائز الذي استضافته جمعية هوليوود للفيلم العربي.

أكدت منى زكي في كلماتها أن النساء لديهن الكثير من القصص الجيدة نظرًا لأن حياتهن دائمًا تحمل وراءها الكثير من الحكايات المثيرة والمليئة بالصراعات، ومن جانبها علقت في بيان صحفي على هذا الحدث، وقالت: لدي فخر واعتزاز كبير بعرض فيلم (رحلة 404) في هوليوود التي طالما ارتبطت بها ذكرياتي في الطفولة حينما كنت أشاهد كبار النجوم بها خلال زيارتي هناك، وبعد سنوات يتحقق الحلم وأكون واحدة من النجوم الذين يحتفى بها على ممشى المشاهير في هوليوود".

وأضافت: "كنت حريصة على توجيه كلمة للنساء ليس فقط لكوني واحدة منهن ولكن لأن أزمات المرأة دائمًا تنسج حكايات خارج المألوف الذي قد لا يصدقه العقل في أحيانًا كثيرة حيث شدة الصراعات والمواجهات التي تتعرض لها، والأمر لا يتعلق بمجتمعاتنا العربية فقط، فالنساء بشكل عام لديها دائمًا تحديات على أكثر من مستوى، وتبقى تجاربهن دليلًا يكشف عن رحلات عديدة تخوضها في الحياة مثل غادة بطلة فيلم رحلة 404".

من جانبه، علق المخرج هاني خليفة، وقال: هذه هي المرة الأولى التي يكون لي فيها حظًا وفيرًا في التواجد بمدينة صناعة السينما العالمية هوليوود وبفيلم لي أعتبره تجربة فارقة في رحلتي، والحقيقة أن التفاعل الذي لمسته من الحضور بعد عرض الفيلم فاق توقعاتي خصوصًا وأن فكرة الفيلم تحمل خصوصية ربما تثير شغفنا في مجتمعنا العربية لكن قد لا تحظى بنفس القبول في الخارج، وهو ما يؤكد على أننا نجحنا في صناعة فيلم يخاطب العقل ويطرح التساؤلات مع النفس.

أما المنتجة شاهيناز العقاد، علقت قائلة: إنتاج فيلم مضمونه الأساسي وبطلته امرأة أمرًا يحمل صعوبات كثيرة في مجتمعاتنا العربية، ولكني أعتقد أن النجاحات التي حققها فيلم رحلة 404 على مستوى العرض الجماهيري والوصول لتمثيل مصر رسميًا في مسابقة الأوسكار العالمية وأخيرًا الاحتفاء الذي ناله عرض الفيلم في هوليوود، سيجعل هناك فرصا أكبر لتقديم سينما تجعل المرأة في صدارة الصناعة وليس مجرد بطلًا مساعدًا بها، هذا بخلاف أن مجتمعاتنا العربية تمتلىء بقضايا المرأة التي تحمل وراءها كثير من الملفات الشائكة التي حان الوقت لطرحها في مشروعاتنا السينمائية.

جدير بالذكر أن فيلم "رحلة 404" تم ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية، وشارك في العديد من المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج هاني خليفة بالدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أفضل ممثلة لمنى زكي عن دورها، بينما حصل على جائزة أفضل فيلم مصري في الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكان فيلم افتتاح فعاليات مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثالثة، كما عرض خارج المسابقة في الدورة الـ 24 لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالإشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف منهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركتي فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي، كما يشارك بالإنتاج مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول شخصية "غادة" التي تواجه حالة طارئة وتحتاج إلى مبلغ كبير من المال، قبل أيام من السفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، وفي تلك الرحلة تخوض "غادة" سلسلة من الأحداث تكشف عن ماضيها الملوث.