ثراء جبيل تحتفل للمرة الثانية بزواجها وتدخل "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة ثراء جبيل، قوائم "تريند" محرك البحث جوجل، عقب احتفالها بزواجها من الفنان مختار الديناري، على أحد الشواطئ.

الفنانة ثراء جبيل، نشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، مقاطع فيديو من حفل الزفاف، الذي أقيم على أحد الشواطئ، بحضور المخرج مجدي الهواري، وزوجته دنيا عبدالمعبود.

وظهرت الفنانة في مقاطع الفيديو، وهي تتبادل عهود الزواج، مع عريسها، قبل أن تشاركه الرقص.

الفنانة ثراء جبيل، كانت أعلنت في 28 ديسمبر عام 2023، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت ثراء، مقطع فيديو من الزواج الذي تم في أمريكا، وعلقت عليه "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".