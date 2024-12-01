تفاصيل اتفاق "الموسيقيين" مع "المؤلفين والملحنين" على المشاركة في تكريم محمد رحيم

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كتب- مصطفى حمزة:

كشفت نقابة المهن الموسيقية، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم بين الفنان مصطفى كامل"نقيب الموسيقيين"، ود.مدحت العدل "رئيس جمعية المؤلفين والملحنين"، بشأن حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم.

نقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفي، أعلنت تأجيل حفل تكريم الفنان والموسيقار محمد رحيم عضو نقابة الموسيقيين، والذي كان مقرراً له يوم السبت القادم وبدعوة نجوم الموسيقى والغناء والشعراء .

وأوضحت النقابة في بيان صحفي تفاصيل إتصال هاتفي بين نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل، مؤكدة أن الفنان مصطفى كامل، أعرب عن سعادته البالغة بالأخبار المتداولة بشأن حفل تكريم الموسيقار محمد رحيم بدار الأوبرا المصرية وتحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو .

وأضاف البيان أن الفنان مصطفى كامل، تحدث مع د. مدحت العدل، عن رغبته في عدم تعدد فعاليات تكريم الراحل الموسيقار محمد رحيم حتى لا تفقد بريقها وقيمتها .

وأشارت النقابة إلى اتفاق الطرفين على ضرورة أن يكون تكريم محمد رحيم، تكريماً كبيراً من كافة الجهات التي حمل الموسيقار محمد رحيم عضويتها، وهما نقابة المهن الموسيقية، وجمعية المؤلفين والملحنين على أن تتسلم أسرة الراحل محمد رحيم درع النقابة خلال حفل دار الأوبرا المصرية .

يذكر أن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د.مدحت العدل، أعلنت عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، عن تنظيم حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت رعاية السيد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.