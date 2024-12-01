حدث بالفن | سحب الجنسية من فنانة وأول رد من طبيب شيرين عبد الوهاب بعد حفلها في الكويت

إعداد - معتز عباس:



نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ تعليق طبيب شيرين عبد الوهاب على الشائعات الأخيرة والانتقادات المثارة حولها، تكريم الملحنين والمؤلفين للراحل محمد رحيم، وهنا شيحة تعلن مشروعها الجديد وسحب الجنسية الكويتية من داوود حسين ونوال الكويتية، وغيرها من الأخبار في السطور التالية