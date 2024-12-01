هيدي كرم جريئة وإنجي علاء بفستان قصير..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نورالدين

ظهرت الفنانة ميرنا نورالدين، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بصحبة صديقتها.

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء، بفستان قصير، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت بجانبها الفنانة إنجي كيوان.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها داخل الطائرة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

خطفت الفنانة سارة الشامي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة واحدة غير عادية".

هيفاء وهبي

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة شتوية جريئة،عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفتقدكم جميعا".

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

أنغام

شاركت الفنانة أنغام، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب جمهورها.

ريهام حجاج

خطفت الفنانة ريهام حجاج، الأنظار بإطلالة جريئة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "لقد كان صيفًا لا يُنسى".



هدى المفتي

إلتقطت الفنانة الشابة هدى المفتي، إطلالة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بـ"شورت قصير".