تكريم محمود حميدة في نيويورك بحضور إلهام شاهين وليلى علوي

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان الكبير محمود حميدة بتكريمه، من قبل إدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي يقام بمدينة نيويورك الأمريكية بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما المصرية.

ونشر حميدة صور من حفل تكريمه عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهر وهو على ريد كاربت حفل الافتتاح وبجانبه صورة تذكارية له تم تقديمها من قبل إدارة المهرجان تقديرًا لمسيرته الفنية، كما ظهر وهو يتسلم درع التكريم على المسرح، وصورة أخرى لعدد من نجوم ونجمات الفن وصناع السينما وهم يشاركونه الاحتفال وهم الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، والمخرج هاني لاشين.

وكرم الفنان الكبير محمود حميدة مؤخرًا بجائزة "الإنجاز الإبداعي" على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

وينتظر الفنان محمود حميدة عرض أحدث أعماله التلفزيونية هذا العام بعنوان "موعد مع الماضي"، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ويشارك ببطولة المسلسل كل من اسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

يذكر أن محمود حميدة يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "الملحد" بطولة الفنان أحمد حاتم.

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