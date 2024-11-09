يسرا تنعى والدة الفنان أحمد مكي

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة يسرا، على نعي والدة الفنان أحمد مكي التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت يسرا نعيها عبر حسابها الرسمي على "X" وكتبت: "خالص عزائي للفنان أحمد مكي في وفاة والدته، تغمدها الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وكشف الفنان أحمد مكي عن رحيل والدته اليوم السبت عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

يذكر أن، النجمة يسرا شاركت مؤخرًا بمسرحية "ملك والشاطر" ضمن فعاليات "موسم الرياض" وشاركها البطولة الفنان أحمد عز وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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