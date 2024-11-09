"مبحبش أتكلم عنها".. عماد زيادة:" السيارات الفارهة في"نعمة الأفوكاتو" مملوكة لي

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان عماد زيادة عن السيارات الفارهة التي ظهر وهو يقودها بأحداث مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وحل عماد زيادة ضيفًا على برنامج "خلاصة الكلام" تقديم أميرة بدر ويعرض على قناة "النهار"، وتطرق خلال حديثه عن كواليس مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وعن تساؤلات البعض من الجمهور حول إذا ما كان هناك عمل آخر بجانب عمله في الفن، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن قيادته لعدد من السيارات الفارهة في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" قال: "أسطول السيارات اللي ظهر في المسلسل من ممتلكاتي، لكن مبحبش اتكلم عنها، وبفضل أن الجمهور يتكلم عن أدائي في العمل".

مضيفًا: "المخرج محمد سامي هو اللي اقترح ظهور السيارات على أنها سيارات شخصيتي في المسلسل ياسين الالفي، وبعدها اكتشفت أن كان عنده حق، لأنهم زادوا من زخم الشخصية".

وعن تساؤلات البعض من الجمهور حول عمله في مجال آخر بعيدًا عن الفن قال: "عندي بزنس عائلي وبنشتغل في مجال الزيوت ونوزعها لشركات كتير في مصر، بزنس خاص بي أنا وأخواتي وعلى رأسنا ماما اللي كلنا عايشين بدعاها".

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يذكر أن، عماد زيادة يشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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