تركي آل الشيخ يروج للنسخة الجديدة من "Joy Awards" ويكشف عن مفاجأة

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنسخة الجديدة من حفل توزيع جوائز "Joy Awards" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" و"إنستجرام".

ونشر تركي صورة عبر حسابه على "إنستجرام" روج خلالها عن حفل توزيع جوائز "Joy Awards" وتضمنت سيارة فارهة لمن يتوقع الفائز بجوائز النسخة الجديدة وعلق: "حمل تطبيق جوي أوورد، صوت وتوقع الفائز بجوائز جوي أوورد وادخل السحب على سيارة مرسيدس G- Class".

وافتتح المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، وتضم العديد من الاستديوهات والبلاتوهات التي سيتم خلالها تصوير العديد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والسينمائية.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيان رسمي تضمن تفاصيل افتتاح ستديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن ستديوهات "الحصن بيج تايم" تم بنائها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط، وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني ستديوهات على مساحة 10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرة إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

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