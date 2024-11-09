"تعب في المعدة"..تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل بعد نقله المستشفى

كتب- مروان الطيب:

تعرض الفنان الكبير محيي إسماعيل لأزمة صحية دخل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد ساعات من احتفاله بعيد ميلاده في نادي نقابة المهن التمثيلية.

وأوضح المخرج أشرف فايق أن أزمته الصحية حدثت عقب الاحتفال بعيد ميلاده، حيث كان متواجد في نادي نقابة الممثلين رفقة عدد من الأصدقاء، وأنه أصيب بنزلة برد شديدة، و بعد ساعات من وصوله إلى المنزل شعر بارتفاع في درجات الحرارة، وتعب في المعدة، مما جعل أسرته تنقله إلى المستشفى ولا يزال يخضع للعلاج.

كما حرص المخرج أشرف فايق على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان منير مكرم عضو النقابة عبر حسابة الخاص على لفيسبوك.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محيي إسماعيل كانت بالجزء الثاني من فيلم "الكنز: الحب والمصير" عام 2019.

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