إسعاد يونس تنعى والدة الفنان أحمد مكي

كتب- مروان الطيب:

نعت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والدة الفنان أحمد مكي التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشرت إسعاد صورة لهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وكتبت: "أتقدم بخالص العزاء لحبيبي الغالي الفنان أحمد مكي، وباقي الأسرة في رحيل الوالدة الغالية تغمدها الله بواسع رحمته ومن على العائلة بالصبر والقبول".

وكشف الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك" وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

يذكر أن، الفنانة إسعاد يونس يعرض لها حاليًا مسرحية "إس إس هانم" ضمن فعاليات "موسم الرياض" في المملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وسط إقبال جماهيري كبير.

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