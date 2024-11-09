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فيديو| إيهاب توفيق يرحب بالممثل العالمي تيري كروز في مصر

08:13 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    تيري كروز مع إيهاب توفيق من حفل سفح الأهرامات
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    إيهاب توفيق وتيري كروز
  • عرض 4 صورة
    إيهاب توفيق يرحب بالممثل العالمي تيري كروز في مصر
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كتب- مروان الطيب:
حرص الفنان إيهاب توفيق، الترحيب بالممثل الأمريكي العالمي تيري كروز في مصر، وذلك خلال تواجدهما بحفل أقيم بسفح الأهرامات أمس الجمعة، وسط حضور عدد كبير من ألمع نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة.

ونشر الفنان إيهاب توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يرحب بالممثل تيري كروز وقال: "أهلا بك في مصر"، ليرد عليه تيري كروز: "أهلا بكم وسعيد للغاية بأن أكون في مصر مع هذا السوبر ستار".
وأحيا الفنان إيهاب توفيق عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية، وسط حضور جماهيري كبير وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن، إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح البالون يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري.

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إيهاب توفيق تيري كروز الأهرامات
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