أحمد مكي يتصدر التريند بعد وفاة والدته

كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم الفنان أحمد مكي محرك البحث جوجل، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن وفاة والدته مساء اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على نعي والدة الفنان أحمد مكي وهم أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، شيكو، هشام ماجد، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، ميرهان حسين، علي ربيع، حمدي الميرغني، كارولين عزمي، ومي الغيطي.

ونشر مكي صورة أرشيفية لوالدته عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "إنستجرام" وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

ونشر الفنان أحمد مكي صورة تجمعه بوالدته فور تدشينه صفحته الرسمية على "إنستجرام" عام 2008، ووجه لها رسالة قائلا: "ده أنا مهما كبرت حاجي وأوطي على رجلك وأبوسها، ده انتي أمي وانتي عمري وكل حاجة حلوة حاسسها من كل قلبي، شكرًا يا ماما".

ويشارك الفنان أحمد مكي ببطولة مسلسل جديد بعنوان "عين شمس" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، وسيبتعد هذه المرة عن تقديم الأدوار الكوميدية التي اعتدنا عليها منه خلال مسلسل "الكبير" وتقديم عدد من الأجزاء للمسلسل خلال السنوات الماضية.

يذكر أن، اخر مشاركات الفنان أحمد مكي كانت بمسلسل "الكبير أوي 8" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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