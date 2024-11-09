"مهما كبرت هاجي وأوطي على رجلك أبوسها".. تعرف على رسالة مكي لوالدته قبل رحيلها

كتب- مروان الطيب:

يحرص الفنان أحمد مكي دائمًا على ذكر والدته الراحلة بعدد من اللقاءات التلفزيونية، وخاصة بعد نجاحه الكبير في بداياته الفنية وانطلاقه في عالم الفن.

ونشر الفنان أحمد مكي صورة لوالدته في بداية تدشين صفحته على "إنستجرام" عام 2018، حيث ظهر وهو يحضنها ووجه رسالة لها قائلا: "ده أنا مهما كبرت حاجي وأوطي على رجلك وأبوسها، ده انتي أمي وانتي عمري وكل حاجة حلوة حاسسها من كل قلبي، شكرًا يا ماما".

وكشف الفنان أحمد مكي عن رحيل والدته اليوم السبت عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "سبحان من له الدوام، توفيت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، وأكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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