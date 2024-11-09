"بسبب جوني وحزلقوم في الكبير".. موقف كوميدي جمع أحمد مكي بوالدته قبل وفاتها

كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان أحمد مكي عن وفاة والدته مساء اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وتحدث مكي في عدد من اللقاءات التلفزيونية عن علاقته بوالدته، وعن موقف كوميدي جمعه بها بسبب مسلسل "الكبير".

وعن أحد المواقف الكوميدية التي جمعته بوالدته قال مكي: "كنت قاعد في مرة بفطر مع والدتي، وكان شغال مسلسل الكبير وكان مشهد فيه الكبير وحزلقوم وجوني، لقيتها بتبص على التلفزيون وبتبص لي، وقالت لي أنا مخلفاك أنت وأنت ولا واحد من دول".

ونشر مكي صورة أرشيفية لوالدته وكتب: "سبحان من له الدوام، توفت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، واكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دراها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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