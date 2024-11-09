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وفاة والدة الفنان أحمد مكي

06:13 م السبت 09 نوفمبر 2024
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أعلن الفنان أحمد مكي، عن وفاة والدته اليوم السبت عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وكتب مكي: "سبحان من له الدوام، توفت اليوم الموافق 9/11/2024 أمي حورية محمد جمال الدين شاكر، أرجو منكم الدعاء لها، اللهم أغفر لها وأرحمها وعافها وأعف عنها، واكرم نزلها، اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دراها وأهلا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنة برحمتك وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار، يا أرحم الراحمين".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجنازة ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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أحمد مكي والدة أحمد مكي
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