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بالفيديو.. محمد القس يُقلد لهجات بينها "السعودي والسوداني"

04:31 م السبت 09 نوفمبر 2024

محمد القس

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كتب- هاني صابر:

حل الفنان السوري محمد القس، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على قناة "أون".

وقلد القس، خلال الحلقة، عدة لهجات بينها السعودي والسوري والسوداني.

وتحدث محمد القس، بالحلقة أيضا عن تعرضه لظروف اضطرته لبيع شرابات، قائلا: "حصلت على 75 % في الثانوية بالسعودية، ولكن بعد ما رجعت إلى سوريا كان نفسي أدخل آداب إنجليزي؛ لكن جالي معهد قابلة إجتماعية (الداية) والمعهد بيخرج مساعد للداية أثناء الولادة، قلت لأ.. فاشتغلت في السوق كنت ببيع حجابات وشرابات".

يذكر أن، محمد القس شارك مؤخرا بمسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، وإخراج شادي عبدالسلام.

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