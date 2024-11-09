ذكرى وفاة أحمد خليل.. قصة مشاجرة له مع نجمة انتهت بالزواج

كتبت - نوران أسامة:

تحل اليوم السبت 9 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا عام 2021، عن عمر ناهو الـ 80 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم قصة مشاجرة له مع النجمة سهير البابلي انتهت بالزواج في السطور التالية:

وقال الفنان الراحل أحمد خليل، في لقاء تليفزيوني سابق، كاشفا أسباب انفصاله عن سهير البابلي، بعد زواج دام عامين، قائلا: "في أول لقاء جمعنا، تعاملت معي بحدة، وأنا لم أقبل هذا الأمر إطلاقًا، فنشبت بيننا مشاجرة، لكن الخناقة انتهت بعرض زواج، وبالفعل تزوجنا بعد انتهاء تصوير العمل، ولم تستمر أكثر من عامين، حيث انتهت القصة بالانفصال بسبب الظروف القاسية التي تمر بها الفنانات، وانفصلنا ونحن أصدقاء".

الفنان الراحل أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى، وقام ببطولة العديد من المسلسلات، ومنها "حديث الصباح والمساء"، و"كيد النسا"، و"الركين"، و"ريش نعام"، و"خيط حرير"، و"الكيف"، و"الفتوة"، وغيرها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

تارا عماد تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير