إعلان

ذكرى وفاة أحمد خليل.. قصة مشاجرة له مع نجمة انتهت بالزواج

03:41 م السبت 09 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الفنان احمد خليل
  • عرض 11 صورة
    الفنان أحمد خليل
  • عرض 11 صورة
    الفنان احمد خليل
  • عرض 11 صورة
    الفنان أحمد خليل
  • عرض 11 صورة
    أحمد خليل
  • عرض 11 صورة
    احمد خليل
  • عرض 11 صورة
    أحمد خليل في الفتوة
  • عرض 11 صورة
    أحمد خليل
  • عرض 11 صورة
    الراحل احمد خليل
  • عرض 11 صورة
    أحمد خليل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

تحل اليوم السبت 9 نوفمبر، ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد خليل، الذي رحل عن عالمنا عام 2021، عن عمر ناهو الـ 80 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبهذه المناسبة نستعرض لكم قصة مشاجرة له مع النجمة سهير البابلي انتهت بالزواج في السطور التالية:

وقال الفنان الراحل أحمد خليل، في لقاء تليفزيوني سابق، كاشفا أسباب انفصاله عن سهير البابلي، بعد زواج دام عامين، قائلا: "في أول لقاء جمعنا، تعاملت معي بحدة، وأنا لم أقبل هذا الأمر إطلاقًا، فنشبت بيننا مشاجرة، لكن الخناقة انتهت بعرض زواج، وبالفعل تزوجنا بعد انتهاء تصوير العمل، ولم تستمر أكثر من عامين، حيث انتهت القصة بالانفصال بسبب الظروف القاسية التي تمر بها الفنانات، وانفصلنا ونحن أصدقاء".

الفنان الراحل أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1965، ومن ثم التحق بمسرح الجيب، وهناك شارك في بطولة عدد من المسرحيات الهامة، والتي قدمت باللغة العربية الفصحى، وقام ببطولة العديد من المسلسلات، ومنها "حديث الصباح والمساء"، و"كيد النسا"، و"الركين"، و"ريش نعام"، و"خيط حرير"، و"الكيف"، و"الفتوة"، وغيرها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا:

مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

تارا عماد تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

أحمد خليل مشاجرة سهير البابلي نجوم الفن الفنان أحمد خليل ذكرى وفاة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. محمد القس يُقلد لهجات بينها "السعودي والسوداني"

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا