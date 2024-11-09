ليلة أوتار العود.. جلسة طربية استثنائية جمعت الملا والضويحي بحديقة الشهيد (صور)

كتب- هاني صابر:

أضاء حفل "ليلة أوتار العود" المسرح المفتوح في حديقة الشهيد بوهج الألحان الأصيلة، حيث اجتمع الفنانان خالد الملا وعبدالعزيز الضويحي ضمن فعاليات الموسم الثقافي لحديقة الشهيد في أمسية فنية من إنتاج شركة A Music، واحتشد الجمهور وتفاعلوا مع روائع العود والغناء على مدار ساعتين من الطرب.

وعلى خشبة المسرح، تأبط كلا من الملا والضويحي العود وتناوبا على أداء أجمل الأغاني، إذ شاركا الحضور أعمالهما المميزة وتنوعت الألحان بين العاطفية والشعبية، ليعيش الجمهور معهما رحلة موسيقية متكاملة. ومن بين الأغاني التي أبدعا في تقديمها: “يا نور العين”، “أنا بتبع قلبي وبسمع”، “انخدع قلبي في حبك”، “لا خط لا هاتف”، “الدميرة”، “يا منيتي”، “ذبحني راكب ألبي أم”، "ما بين بعينك"وغيرها من الأغنيات المميزة.

وعبّر أحمد الخالدي، المدير التنفيذي لشركة A Music، عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل وتفاعل الجمهور، وقدم شكره وتقديره لنجوم الليلة خالد الملا وعبدالعزيز الضويحي، ولإدارة حديقة الشهيد على جهودهم في تقديم الحفل بأبهى صورة.

كما وعد "الخالدي"، الجمهور بالكشف عن عدة مفاجآت فنية في الفترة المقبلة، مما يزيد من حماسة عشاق الفن الأصيل لأمسيات أخرى تجمعهم مع الموسيقى والنغمات التي لا تُنسى.

بدوره ثمن الفنان خالد الملا، لقاء الجمهور الكويتي في هذه الأمسية، قائلا: "كنت بصدد حفل مميز مع زميل عزيز الفنان عبدالعزيز الضويحي ، استمتعنا بتفاعل الجمهور الذي شاركنا الغناء وكان تفاعلهم اكثر من رائع، مثل هذه الحفلات لها طابع خاص ومحببة عند الفنان".

أما الفنان عبدالعزيز الضويحي، أعرب عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة التي واكبت الحفل وتوجه بالشكر إلى الشركة المنتجة ولحديقة الشهيد على الصورة المميزة التي ظهرت عليها الأمسية.

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