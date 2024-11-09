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تامر حبيب يوجه رسالة لأبطال فيلم "الهوى سلطان"

02:12 م السبت 09 نوفمبر 2024

فيلم الهوى سلطان

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كتب- هاني صابر:

وجه المؤلف تامر حبيب، رسالة لأبطال وصناع فيلم "الهوى سلطان" الذي طرح مؤخرا بدور العرض السينمائي.

ونشر حبيب، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك يا صحابي وزمايلي".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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الهوى سلطان فيلم الهوى سلطان تامر حبيب
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