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محمد علي رزق عن "الهوى سلطان": "من زمان الواحد ما خرجش بالطاقة دي من السينما"

01:57 م السبت 09 نوفمبر 2024

محمد علي رزق

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كتب- هاني صابر:

كشف الفنان محمد علي رزق، عن رأيه في فيلم "الهوى سلطان" بعد مشاهدته له.

ونشر رزق، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من زمان الواحد ما خرجش بالطاقة دي من السينما.. فيه حالة تكامل محسيتش بيها من فترة طويلة كتابة وإخراج وتمثيل موسيقي.. كل حاجة في الفيلم حلوة.. الهوى سلطان".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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محمد علي رزق الهوى سلطان فيلم الهوى سلطان
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