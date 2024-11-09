بعد أن لفتت الأنظار في ستهم .. روجينا تعلن عن أحدث أعمال ابنتها مريم على مسرح الجامعة الأمريكية

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كتب- هاني صابر:

روجت الفنانة روجينا، لمسرحية "الصالون" أحدث بطولات ابنتها "مريم".

ونشرت روجينا، بوستر المسرحية، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مسرحية الصالون، عرض مسرحي درامي على خشبة مسرح ملك جبر والفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إخراج دينا آمين بطولة مريم أشرف ذكي".

وأضافت: "على مسرح ملك جبر ١٤/١٣/١٢ نوفمبر بالتجمع الخامس، وعلى مسرح الفلكي ٢٣/٢٢/٢١/٢٠/١٩ نوفمبر بوسط البلد".

ولفتت مريم الأنظار لها بعد تألقها في مسللس ستهم، ومسلسل سر إلهي الذي عرض رمضان الماضي.

على جانب آخر، تشارك روجينا في دراما رمضان 2025 بمسلسل درامي، قالت عنه ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث على "الراديو 9090": "موضوع المسلسل الجديد حلم حياتي، قضية حياتي ومش قضيتي بس قضية كل امرأة في الوطن العربي، وأعتقد أن لو ربنا وفق وعملت المشروع ده.. أنا بناتي بعد عمر هيقولولي شكرًا يا أمي انك عملتي حاجة للستات بالشكل ده، الموضوع هيبقى طلقة هتقلب الدنيا، ومش هقدر أقول أكتر من كده".

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