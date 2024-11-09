مادلين طبر تهاجم ياسمين عز.. وهذا ما قالته
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كتبت - نوران أسامة:
شنت الفنانة مادلين طبر، هجوما على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" على قناة "إم بي سي مصر".
ووجه نزار الفارس ، سؤالا لـ مادلين طبر ببرنامج "الرابعة" قال فيه: "لو بإيدك هتوقفي ياسمين عز عن العمل؟. لترد عليه: "طبعا".
وتابعت مادلين طبر: "عدد من الإعلاميات طلعوا وقالوا يا جماعة لا يصح اللي بيحصل، وعيب .. استخفاف بالمرأة، وللأسف مع كل شئ سخيف ونافر يلاقي قبول".
وقالت مادلين لـ نزار عن ياسمين عز: "شو بدي أوصفها". ليرد عليها: "أنها شكل جميل ولطيف وتعمل بقناة مهمة.. على الأقل نحترم مشاهديها ومتابعيها". لترد "مادلين" عليه: "إحترم أنت.. أنا ما بدي أحترم، أنت حر، فلا يعجبني محتواها ولا طريقة الأداء".
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