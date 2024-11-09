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منة شلبي ترد على دنيا سمير غانم بعد حديثها عن "الهوى سلطان"

11:51 ص السبت 09 نوفمبر 2024
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    منة شلبي
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    منة شلبي
  • عرض 15 صورة
    منة شلبي
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    منة شلبي
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    منة شلبي
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    منة شلبي
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    منة شلبي
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    منة شلبي
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    الفنانة منة شلبي
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    منة شلبي
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كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة منة شلبي على رسالة الفنانة دنيا سمير غانم التي وجهتها لها بعد مشاهدتها فيلمها الجديد "الهوى سلطان".

وأعادت منة، نشر تدوينة دنيا، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبك يا دندونة أوي".

وكانت دنيا سمير غانم، نشرت بوستر فيلم الهوى سلطان، عبر "ستوري" حسابها على نفس التطبيق، وعلقت: "فيلم حلو جدا.. استمتعت به وبكل فريق العمل.. منة شلبي خطيرة وفظيعة وقمر ما شاء الله كالعادة".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

منة شلبي

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