مي عز الدين تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها

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كتب- هاني صابر:

طالبت النجمة مي عزالدين، من جمهورها الدعاء لوالدتها .

وكتبت مي، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "أرجو الدعاء لوالدتي".

وسبق أن، طلبت مي عزالدين من الجمهور الدعاء لوالدتها في يونيو الماضي، وكتبت عبر "ستوري" حسابها على نفس التطبيق: "أرجو الدعاء لأمي بالشفاء".

وكانت مي، قد كشفت في وقت سابق عن معاناة والدتها من أزمة صحية، وخضوعها للغسيل الكلوي.

وعرض مؤخرا لـ مي عزالدين مسرحية "قلبي وأشباحه" بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة عمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإخراج محمد محمدي.