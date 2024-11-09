خاص| زوجة تامر هجرس تكشف عن رأيها في حديثه عن حياتهم الشخصية.. كيف علق؟

كتبت- منى الموجي:

قال الفنان تامر هجرس إنه بات يفضل المشاركة في عمل فني واحد كل عام، وهو ما فعله في 2023 بتقديم فيلم "شوجر دادي"، وفي 2024 شارك بـ"جوازة توكسيك".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كفاية عمل واحد، أنا مبسوط بعمل واحد، السنة اللي فاتت (شوجر دادي) والسنة دي (جوازة توكسيك) والحمد لله كسروا الدنيا، دي نعمة من ربنا"، لافتا إلى أن نفس فريق الفيلمين يحضران لعمل جديد لطرحه العام المُقبل.

وأوضح تامر أنه حريص إلى جانب مشاركته في أعمال فنية، على تواجده مع أسرته، وقضاء وقت أطول معهم "وبيبقى عندي شغلي الخاص بيحتاج سفريات برضه، بس ساعات لما بنتزنق بيبقى فيه عملين في السنة، بس ميرال مش بتبقى مبسوطة قوي وبيكون في ضغط جامد".

وعن حديثه عن حياته الأسرية وزوجته وابنتيه وعلاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، أشار إلى أن زوجته دائما ما تخشى من الحسد بسبب ذلك، لتعلق هي لـ"مصراوي": "لأ بالعكس بس أنا بحب خصوصياتنا تبقى معانا، وفي نفس الوقت عارفة إن ده طبيعي يحصل".

وعلق تامر "هقولك حاجة رأيها مهم جدا بالنسبالي وبشرح لها وبشرح لبناتي، عشان دايما بيقولولي إن مش لازم كل حاجة بنعملها تنزل سوشيال ميديا، إن أنا بيبقى هدفي رسم ابتسامة على وشوش الناس، وده شيء مهم عندي جدا لو قدرت أرسم ابتسامة واحدة وحصل ده مع بني آدم واحد، هاكون وصلت لهدفي، بحس إني في مكان أقدر من خلاله أترك أثر إيجابي على ناس كتير جدا، وبحاول أعمل ده".

جدير بالذكر أن تامر هجرس تواجد مؤخرًا بصحبة زوجته في الجونة لحضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، كما عُرض له هذا العام فيلم جوازة توكسيك، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.