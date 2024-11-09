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حدث بالفن| نقل والد فنان للمستشفى وحقيقة ارتباط أنس بوخش ودينا الشربيني وسبب انسحاب عمر متولي من "مس

12:15 ص السبت 09 نوفمبر 2024
حدث بالفن| نقل والد فنان للمستشفى وحقيقة ارتباط أنس بوخش ودينا الشربيني وسبب انسحاب عمر متولي من "مس

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نجوم الفن في حفل بسفح الأهرامات

شهدت منطقة سفح الأهرامات تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي مساء أمس الجمعة 7 نوفمبر، في إحدى المناسبات.

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حدث بالفن حسين فهمي إصابة والد تامر عبدالمنعم مصطفى خاطر عمر مصطفى متولي مسرحية إس إس هانم كامل العدد أنس بوخش رانيا محمود ياسين نجيب ساويرس نانسي عجرم رضا البحراوي منطقة سفح الأهرامات نجوم الفن في حفل بسفح الأهرامات

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