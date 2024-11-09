خالد جلال مع إسعاد يونس وتارا عماد بجلسة تصوير جديدة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

خاص| زوجة تامر هجرس تكشف عن رأيها في حديثه عن حياتهم الشخصية.. كيف

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



تارا عماد

خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ,ظهرت بإطلالة أنيقة خلال حضورها إحدى الفعاليات الخاصة بالأزياء في الإمارات.

خالد جلال

نشر المخرج خالد جلال صورة مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس من كواليس مسرحية "إس إس هانم" التي بدأ عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد صورا جديدة من مشاركتها الفنان تامر حسني إحدى حفلاته الغنائية، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها على مسرح الحفل بجوار تامر حسني، وقامت بتوجيه الشكر والتحية له.

داليا مصطفى

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب متابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت رحمة وهي تستمتع بوقتها.

محمود حميدة

نشر الفنان محمود حميدة صورة تجمعه بعدد من نجوم الفن، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر بالصورة مع عدد من النجوم، وهم: الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين، والفنان هشام ماجد.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت منة بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

نانسي عجرم

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مغادرتها الأراضي المصرية متجهة إلى لبنان، بعد إحياء حفل غنائي في التجمع الخامس، وشاركها الحفل المطرب الشعبي رضا البحراوي، ونشرت نانسي صورة عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، قامت خلالها بتحية الجمهور المصري على حسن الضيافة، متمنية أن تكون الأيام القليلة المقبلة مليئة بالسلام على لبنان وأهلها.

ناهد السباعي

خضعت الفنانة ناهد السباعي لجلسة تصوير خاصة بمسلسلها الجديد "نقطة سودة" والمقرر عرضه يوم 11 نوفمبر الجاري على "MBC مصر" بالتزامن مع عرضه على منصة "شاهد"، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام".

هنا شيحة

خضعت الفنانة هنا شيحة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي ترتدي فستانا أبيضا أنيقا، وحازت جلسة التصوير على إعجاب متابعيها.