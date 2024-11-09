يسرا تهنئ فريق مسرحية "إس إس هانم" وتوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة يسرا على تهنئة أبطال وفريق مسرحية "إس إس هانم" التي استقبلها مسرح محمد العلي في السعودية، أول أمس الخميس، وتستمر عروضها حتى يوم 11 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت يسرا الملصق الرسمي للمسرحية عبر حسابها على "X"، وعلقت "ألف مبروك لصاحبة السعادة صديقتي وحبيبتي إسعاد يونس وجميع القائمين على العمل، لنجاح العمل المسرحي العظيم إس إس هانم بموسم الرياض، دايمًا من نجاح لنجاح وخالص التقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ أعدت لي ولنا جميعًا جمهور المسرح، لك خالص الشكر لدعمك الدائم للفن".

واحتفى الجمهور السعودي بالنجمة إسعاد يونس وسط استقبال أسطوري نظرًا لعودتها للمسرح بعد غياب سنوات منذ أخر مسرحية لها "باللو" عام 1995، وشهد العرض الأول للمسرحية تصفيق حار من الجمهور لـ إسعاد ولطاقم العمل وعلى رأسهم المخرج الكبير خالد جلال.

وحرصت إسعاد يونس على إلقاء كلمة بمناسبة الاستقبال الحافل ووجهت الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقالت إسعاد في كلمتها: "أعتقد أنها تحية واجبة وشكر واجب، للي خلى ده يبقى حقيقة، معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، والسيد عدنان رئيس شركة صلة، والسيد حمادة إسماعيل منتج هذا العمل، وفي الأخر انتوا فوق القلب وفوق العين، وكتر خيركم على استقبالكم الجميل ده اللي مش هنساه طول عمري".

ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، حجاج عبدالعظيم، كريم عفيفي، ميرنا جميل، تأليف نوران نصار ومنة عدلي القيعي، إخراج خالد جلال، وإنتاج حمادة إسماعيل.

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