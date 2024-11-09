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تارا عماد تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

10:02 ص السبت 09 نوفمبر 2024
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    تارا عماد من أحدث جلسة تصوير
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    تارا عماد في صحراء الإمارات
  • عرض 5 صورة
    تارا عماد بأحد فعاليات الأزياء في الإمارات
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    تارا عماد في أحدث جلسة تصوير من الإمارات
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كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير على هامش حضورها إحدى فعاليات علامة تجارية إيطالية شهيرة متخصصة بالأزياء، كشفت عن مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2025.

ونشرت تارا الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إذ حرصت على التقاط الصور وسط الطبيعة الصحراوية في الإمارات، ووسط حضور عدد من النجوم والمشاهير: باسل خياط وريم السعيدي، ووسام بريدي، جيسيكا قهواتي،.

وكان الظهور الأخير للفنانة تارا عماد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأطلت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يذكر أن تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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تارا عماد نجوم الفن
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