تارا عماد تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير

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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة تارا عماد لجلسة تصوير على هامش حضورها إحدى فعاليات علامة تجارية إيطالية شهيرة متخصصة بالأزياء، كشفت عن مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2025.

ونشرت تارا الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إذ حرصت على التقاط الصور وسط الطبيعة الصحراوية في الإمارات، ووسط حضور عدد من النجوم والمشاهير: باسل خياط وريم السعيدي، ووسام بريدي، جيسيكا قهواتي،.

وكان الظهور الأخير للفنانة تارا عماد في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وأطلت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يذكر أن تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية منها الجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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