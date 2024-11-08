مادلين طبر تحرج نزار الفارس لهذا السبب (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

كشف نزار الفارس، مقدم برنامج "مع نزار" المعروض على إحدى القنوات الفضائية، عن ضيفة الحلقة الجديدة من برنامجه، وهي الفنانة مادلين طبر، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعلى صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الفنانة مادلين طبر عن علاقتها بنجوم الوسط الفني والإعلامي سواء في مصر أو بمسقط رأسها في لبنان، وعن ذكريات مشاركتها بالفيلم الشهير "الطريق إلى إيلات"، وتعاونها مع عدد كبير من ألمع نجوم الفن، أبرزهم الزعيم عادل إمام، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس كشفت عنها لأول مرة.

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وقامت مادلين طبر بإحراج نزار الفارس، عندما قال لها إنه يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته وإنه يمتلك عددا من التسجيلات على هاتفه تؤكد صحة كلامه، إلا أن مادلين لم تصدقه وطلبت منه أن يقوم بترتيل القرآن وراء التسجيل لتقوم بمقارنة الصوتين والتأكد من صحة كلام نزار من عدمه.

وعلقت مادلين: "تسمح لي أني أحرجك، يعني أنا سمعت تلاوة قرآن بصوت رائع وأنا أشك أنه انت، مع احترامي الشديد لنزار فارس، وأنا أستطيع أن ألعب بطبقات صوتي وأستطيع أن أرتل، عندي الطاقة مش عارفة ليه لما سمعتك عفوًا مع احترامي مصدقتش، وعشان أصدق مش هتتلو لوحدك هتتلو مع التسجيل عشان أعمل مقارنة لشيء أنا سمعته وأريد أن أتأكد، وأن هذا الصوت إذا هو صوتك سأرفع لك القبعة، أنا أشك في هذه التلاوة وعاوزة أسمعك".

ليقوم بعدها نزار بتلاوة القرآن وراء التسجيل وسط مفاجأة مادلين بتطابق الصوتين، وأعربت عن سعادتها بصوته عندما تأكدت، وعلقت: "أول مرة أعرف انك بتقدر تتلو القرآن وصوت رائع، بس طلع الصوت أنت مرتل مرتل ما شاء الله برافو عليك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة مادلين طبر كانت بفيلم "الحب بتفاصيله" عام 2023.

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