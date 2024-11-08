"وديت الريش فين؟".. محمود البزاوي يعلق بطريقة كوميدية على أحداث هولندا

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمود البزاوي على الأحداث التي جرت في هولندا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قيام مجموعة من المواطنين المغاربة من مؤيدي القضية الفلسطينية بالاعتداء على عدد من الإسرائيليين، وذلك عقب انتهاء مباراة كرة قدم جمعت نادي أياكس الهولندي ضد نادي مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي.

وأعاد البزاوي نشر صورة من فيلم "همام في أمستردام" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ظهر خلاله رفقة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد هنيدي وعلق ساخرًا: "وديت الريش فين؟"، وقام بإضافة إيموجي لعلم المغرب، وسط إعجاب متابعيه وجمهوره بتعليقه الساخر.

وكانت أخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس والذي عرض مؤخرًا على قناة "dmc" وحقق نجاحًا كبيرا.

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