"عبقري مصري عربي".. تامر حسني يشيد بطفل لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

أشاد الفنان تامر حسني، بطفل مصري تحدث عن ابتكاره نظارة لمساعدة المكفوفين من خلال مقطع فيديو.

وأعاد تامر نشر مقطع الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله طفل يشير إلى ابتكاره نظارة لمساعدة المكفوفين في حياتهم اليومية، إذ تقوم النظارة بتحذير الشخص قبل الاصطدام بأي شيء أمامه.

وعلق تامر حسني: "يا مصر، الولد الصغير العبقري ده مصري عربي، أنا أول مرة أشوفه لو هو بجد كده وبيخترع بإمكانياته البسيطة دي، إحنا كلنا لازم نساعده ولازم مجهوده يوصل لكبار المسؤولين ده ثروة قومية، لو هو بيخترع الحاجات دي بالإمكانيات دي طب لو اتوفرت له الإمكانيات الكبيرة هيعمل إيه، وكمان سمعت إنه عامل إختراعات تانية كتير، ربنا يكرمك يا ابني وتحقق كل أحلامك، يا رب صوتي يوصل للمسؤولين الكبار وبتبنوا العبقري ده، وصباح الخير عالكل وجمعة مباركة إن شاء الله على الجميع".

وكشف الفنان تامر حسني عن انتهائه من تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ري ستارت" الذي يتعاون خلاله مع مجموعة من النجوم، وهم هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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