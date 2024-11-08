لأول مرة.. أنس بوخش يحسم الجدل حول حقيقة ارتباطه بـ دينا الشربيني

كتب- مروان الطيب:

تحدث الإعلامي الإماراتي أنس بوخش عن الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتشير لوجود علاقة عاطفية تربطه بالفنانة دينا الشربيني بعد ظهورهما معًا بعدد من المناسبات.

وحل أنس ضيفًا على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، وتطرق خلال حديثه عن علاقته بنجوم الفن والإعلام في مصر، وعن برنامج البودكاست الذي يستضيف خلاله عدد كبير من المشاهير.

ونفى أنس شائعة ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني مؤكدًا أن كل ما تردد حول ارتباطه بها هو عار تمامًا من الصحة.

الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، أجرى حوارات عديدة مع نخبة من أبرز النجوم، في برنامج البودكاست ”ABtalks“، منهم: أحمد حلمي، أنغام، أحمد سعد، كما تم استضافته مؤخرًا ببرنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وكشف خلاله عن التطور الكبير الذي شهده برنامجه منذ بدء عرضه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

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