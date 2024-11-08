عمر مصطفى متولي يكشف لأول مرة سبب انسحابه من "مسرح مصر"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان عمر مصطفى متولي عن السبب وراء انسحابه من المشاركة في مسرحية "مسرح مصر"، وعن ما إذا كان السبب هو خلاف بينه وبين الفنان أشرف عبد الباقي وهو ما نفاه.

وحل عمر مصطفى متولي ضيفًا على البرنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 90 90" تقديم فاطمة مصطفى علي، وتطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن السبب وراء اعتذاره من المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، وانسحابه من "مسرح مصر"، إلى جانب كواليس وأسرار كشف عنها لأول مرة.

وعن اعتذاره عن المشاركة في "مسرح مصر" وشائعات خلافه مع الفنان أشرف عبد الباقي قال: "هو فيه أطيب من أشرف عبد الباقي، هل تتخيلي أن حد يبقى شغال معاه 5 سنين ثم يختلف معاه أوي، ده أحنا كنا بنختلف معاه كل بروفة ونقعد نهزر ونضحك بعدها بـ 5 دقايق ومش فاكرين احنا كنا بنتكلم في ايه؟، العلاقة بين الفرقة دي بالذات بيني وبين أشرف كانت عاملة زي علاقة أسرة، لأن النجاح بتاع مسرح مصر ده مايجيش جوه مجموعة بتتخانق كتير مستحيل، أنا كنت وقتها بحضر فيلم الجبابرة وبالمناسبة ده نزل دعايته على إنستجرام لسه موجود عندي، بس احنا هنضطر نعيده لأن رجاء الجداوي ولبنى محمود ومها أبو عوف التلاتة توفوا إلى رحمة الله، والفيلم ده كمان في حته لوحده، وقصته أنا وسواق أتوبيس مع 10 ستات فوق السبعين وهيتعاد من الأول".

واستكمل: "والفيلم كنا بنحضره وقت ما كان بيبدأ الموسم السادس بتاع مسرح مصر، ومسرح مصر كان بياخد من وقتنا 16 ساعة في اليوم لمدة 4، 5 أيام في الأسبوع، وكده انت حياتك كلها في مسرح مصر،اخرك تصور جمبه حاجة هادية أو بسيطة ده لو لحقت، واحنا عشان نصور أوشن 14 مع مسرح مصر كنا مابنامش وكان الموضوع مرهق جدًا، وكان عندي مشكلة كمان وكانت عندنا كلنا وده طبيعي، أن احنا كنا بقالنا 5 سنين كل سنة بنعمل 25 مسرحية، والفنانين العظماء اللي قبلنا في المسرح كان بيبقى معاهم رواية وتقعد معاه سنين وهو حافظها فمش واخدة من حياته هذا الضغط، إنما أحنا كنا بنعمل رواية جديدة كل 3 أيام، وتحبط أيام أن الرواية مابتضحكش وبعدها بكام يوم تشتغل على مسرحية جديدة خالص".

مضيفًا: "ولما كنت شغال معاهم في مسرح مصر مكنتش أخش معاهم كل مسرحية، انت في الموسم هتشوفي 20 مسرحية أنا داخل في 10 منهم في مواسم 8 وفي مواسم 16، وأوس أوس مثلا كان سواق توك توك في مسرح مصر بيبقى عايز يشتغل وخلاص، بس دي كانت طاقة وليها قيمتها، والأيام دي كنت ببقى مستمتع جدًا، وأكيد مكنتش مبسوط وانا بسيب مسرح مصر، وكان لازم قرار ان اسيبهم لأني كنت داخل على فيلم من أحلام حياتي".

يذكر أن، آخر مشاركات عمر مصطفى متولي كانت بفيلم "بنسيون دلال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، وليد فواز، محمد رضوان، تأليف حسين نيازي وشادي الرملي، إخراج شادي الرملي.

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