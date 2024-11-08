عمر مصطفى متولي عن مشاركته في "الاختيار 2": "من أجمل أوقات حياتي"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان عمر مصطفى متولي عن السبب وراء غيابه من المشاركة في موسم دراما رمضان، وإذا ما كان يفضل السينما على الدراما التلفزيونية.

وحل عمر مصطفى متولي ضيفًا على برنامج الإذاعي "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 90 90" تقديم فاطمة مصطفى علي، وتطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعن السبب وراء اعتذاره من المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"، إلى جانب كواليس وأسرار كشف عنها لأول مرة.

وبسؤاله عن سبب غيابه من المشاركة في موسم دراما رمضان قال: "أنا مش الشغل الحلو، أنا جالي فجأة ضيف شرف حلقة من أكتر الحاجات اللي اعتزيت بيها في حياتي في التلفزيون، في مسلسل الاختيار 2 من أجمل أوقات حياتي الـ 3 أيام دول وانا بروح أعمل الدور ده، أنا بقعد أصطاد الدور الحلو مفيش حاجة اسمها مقلل سينما ومزود تلفزيون أنا مبعملش كده خالص، أنا أبسط من كده بكتير".

يذكر أن، آخر مشاركات عمر مصطفى متولي كانت بفيلم "بنسيون دلال" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، وليد فواز، محمد رضوان، تأليف حسين نيازي وشادي الرملي، إخراج شادي الرملي.

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