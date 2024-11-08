اشتغلت نقاش وترزي وحلاق".. مصطفى خاطر يكشف كواليس مشواره ويتصدر تريند جوجل

كتب- هاني صابر:

تصدر الفنان مصطفى خاطر، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في بودكاست "فايق ورايق" تقديم الإعلامي إبراهيم فايق.

ونستعرض لكم أبرز تصريحات مصطفى خاطر في السطور التالية:

- تحدث عن قصة رفع السقا السلاح عليه، قائلا: "احنا كنا معزومين على العشا عند علاء الشربيني، وعازم الدنيا كلها، وأحمد السقا جه وعلاء في المزرعة عنده خيل، والسقا ركب خيل ودخل بيه جوه البيت، وبعد كدة واقفين محمد أنور جه متأخر فالسقا بيقوله انت مابتمشيش بسلاح وقاله لازم يبقى مرخص، قاله مرخص إيه أنا مش معايا سلاح، قاله لأ المنطقة هنا صعبة وبنمشي في صحراء، لقيت أنور عمال يقول هو هيعمل لنا أكشن في كل حاجة ويمشينا بسلاح، جريت على السقا قلت له الحق محمد أنور بيقول عليك إنك أي كلام وكل ده على الفاضي، لقيت السقا جاب محمد أنور وكان عايز يحط تفاحة على دماغه ويضربها، وأنور كان بيموت وكان خايف بجد، والسقا كان هيضربه بالمسدس لقيته راح مرفع محمد أنور، وأنور أصلا كان مرعوب منه لوحده مش محتاج يرفعه بحاجة، السقا بص له بس انهار في ساعتها، والفيديو اللي نزله أحمد الفيشاوي".

- "صنعتي كانت نقاش، كنت صنايعي وحمدي المرغني ومحمد أنور اشتغلوا معايا".

- "اشتغلت ترزي واشتغلت حلاق وبصلح صيانة بوتاجازات وثلاجات، أجهزة منزلية، بس اللي حبتها النقاشة".

- تحدث عن عمله المبكر، قائلا: "إحنا ثقافتنا في البيت كدة، لازم تتعلم صنعة، لازم يكون معاك حاجة، لو فشلت في التعليم إيه اللي يحصل؟ يكون معك حاجة تعملها وتصرف على نفسك، لازم تشتغل، وده اللي اتعلمته".

- "اشتغلت مع 3 صنايعية كلهم مسجلين خطر، منهم واحد كان اسمه ابراهيم، كان بيلعب في نادي الزمالك، وحصلت له إصابة في الثانية، ملعبش وبقى يعيث في الدنيا فساد، اتعلم صنعة وبقى يشتغلها وهو راجل (ديكوريست) قد الدنيا دلوقتي، التانيين ماتوا، دا اللي كمل وبقى حاجة، وعلموني، وفي 3 ثانوي بقيت أنا المقاول، واخد الشغلانة لحسابي، ويشتغل تحتي رجالة بشنبات".

- "كنت بشتغل في الجامعة عشان أجيب فلوس عشان اعمل ديكور لمسرحية، جنان رسمي، كنت صغير وبعمل فلوس حلوة، ودي اكتر من ميزة إني صغير وبريح عن أهلي وتحس بنفسك، وخدت محمد أنور وحمدي المرغني شغلانة".

- "النقاشة فيها فن ومكان بيبقى أسود مضلم وبتخرج منه، وكنا بنشتغل مع صنايعية كبار، معلمين، فكنا بنشتغل في أماكن عالية، بنعمل فلل وحاجات من دي، فكان ربنا رزقني بصنايعي كسلان، وعشان كسلان علمني، زمان كان محدش بيعلمك سر الصنعة بسهولة، وانا كنت بشتغل وانا في تانية إعدادي، ودا لما استقريت على الصنعة اللي بحبها، لأني بدأت عمل في خامسة ابتدائي".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان مصطفى خاطر كانت بالجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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