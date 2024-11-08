مايان السيد تعلق على مشاهدتها لـ فيلم "الهوى سلطان"

بحضور العوضي وأروى جودة ونبيلة عبيد.. 30 صورة لنجوم الفن في سفح الأهرامات

خاص| زوجة تامر هجرس تكشف عن رأيها في حديثه عن حياتهم الشخصية.. كيف

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الشابة مايان السيد، على مشاهدتها لفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشرت مايان، صورة لـ منة شلبي وأحمد داوود من الفيلم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الهوى سلطان.. إيه الجمال ده".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

‎اقرأ أيضا:

أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات