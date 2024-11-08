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مايان السيد تعلق على مشاهدتها لـ فيلم "الهوى سلطان"

02:49 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
  • عرض 9 صورة
    مايان السيد
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كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة الشابة مايان السيد، على مشاهدتها لفيلم "الهوى سلطان" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشرت مايان، صورة لـ منة شلبي وأحمد داوود من الفيلم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الهوى سلطان.. إيه الجمال ده".

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، سوسن بدر، وخالد كمال، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

مايان السيد

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الهوى سلطان مايان السيد منة شلبي أحمد داوود فيلم الهوى سلطان
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