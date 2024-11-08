أحدث ظهور لـ منة فضالي.. والجمهور يغازلها (صور)

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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مثل الخيل لا أملك سوى صمتي وصدقي ووفائي وعزة نفسي وكرامتي وكبريائي.. يحبني الكثير ولكن لا يفهمني إلا المميزون فقط".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر يا فنانة" ، "جميلة" ، "الوردة" ، "أحلى منوشة" ، "برنسيسة" ، "زي العسل".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي. ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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