أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات

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كتب- هاني صابر:

شارك المطرب حكيم، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من حفل زفاف أحياه مساء أمس الخميس، وذلك عقب انتشار شائعة القبض عليه في الإمارات.

ونشر حكيم، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حفل زفاف اليوم".

وكان حسين حكيم مدير أعمال الفنان حكيم، نفى ما تردد حول القبض على النجم الكبير خلال تواجده في الإمارات، بدعوى حيازة مواد مخدرة.

وقال حسين حكيم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": " كل ما يقال عن القبض على النجم حكيم شائعة غير صحيحة.. حكيم حاليا في مصر، ولم يسافر أصلا إلى الإمارات".

من جهته، قال وكيل نقابة المهن الموسيقية أحمد أبو المجد لـ"مصراوي":" فور انتشار الخبر، تواصلت مع إدارة أعمال المطرب، و أكدوا لي أن حكيم أصلا في مصر، و لم يسمع بعد عما يثار، لأنه نائم في بيته".