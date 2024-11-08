إصابة والد تامر عبدالمنعم بكسر عقب سقوطه بمنزله ونقله للمستشفى

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان تامر عبدالمنعم، عن إصابة والده بكسر عقب سقوطه بمنزله، ونقله إلى منزله.

ونشر تامر، صورة له بجانب والده، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: " في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت ادركت ان هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي انه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة".

وتابع: "صعدت مسرعا الى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط .. يا له من شعور قاسي قد ألم بي .. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم" .

وأضاف: "أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا الى المستشفى، وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من اجزاء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ .. برجاء الدعاء لوالدي".

يذكر أن، الفنان تامر عبدالمنعم، تولى مؤخرا رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بعد قرار تعيينه من قبل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.